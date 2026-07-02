Le “2 Cavalli” invadono la Serra

Il fascino intramontabile, il dondolio inconfondibile e quella filosofia di viaggio lenta e anticonformista che ha fatto la storia dell’automobilismo mondiale. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, i boschi della Serra si preparano a colorarsi grazie alla quarta edizione del Raduno nazionale italiano Citroën 2 Cavalli e derivate.

2 Cavalli, il raduno a Sala dal 9 al 12 luglio

L’evento, organizzato dall’associazione internazionale Club Citroën 2Cv e derivate Italia con sede a Beinette (CN), richiamerà centinaia di appassionati e collezionisti a bordo di modelli iconici come la leggendaria 2Cv, la Dyane, la sbarazzina Mehari e tutte le altre storiche derivate della casa francese.

La scelta del luogo è tutt’altro che casuale. Ad ospitare la quattro giorni sarà il Future Is nature playground di Sala, un’area immersa nel verde nota per il suo approccio all’accoglienza outdoor.

Sotto la regia del gestore Francesco Trovò, il campeggio si trasformerà in un villaggio d’altri tempi, dove le vetture storiche parcheggiate tra gli alberi faranno da cornice a momenti di relax, condivisione e socialità.

Il tabellone dell’evento è ricchissimo e alternerà momenti associativi a grandi eventi aperti agli equipaggi.

Il programma

Giovedì 9 luglio: apertura dei cancelli e accoglienza degli iscritti, In serata la musica prenderà il sopravvento con il concerto di Florie & the lazy cats, seguito dal DJ set di Bubu.

Venerdì 10 il raduno entra nel vivo con le attività interne al campeggio. Nel tardo pomeriggio andrà in scena il celebre aperitivo regionale, un momento di condivisione gastronomica in cui i vari gruppi locali offriranno le specialità dei loro territori d’origine, accompagnati dal DJ set di Donna Camillo.

La serata si chiuderà con il rock dei The kinder reunion.

Quella di sabato 11 sarà la giornata clou. Oltre al tradizionale giretto panoramico per far sfilare le vetture lungo le strade del Biellese, il club spegnerà le candeline per il suo 35º anniversario di fondazione.

Durante il pomeriggio, a seguito dello spoglio delle votazioni, verrà ufficialmente svelata la sede che ospiterà il quinto raduno nazionale.

La notte sarà invece affidata alle note dei The borderline e al DJ set di Jack Hard. Domenica 12 chiusura all’insegna della calma con un risveglio lento, un grande pranzo condiviso e i saluti finali nel tardo pomeriggio.

L’appuntamento, anche se solo riservato agli appassionati e possessori delle 2Cv e derivate, promette di essere non solo un raduno di auto d’epoca, ma un vero e proprio manifesto di un turismo lento e sostenibile, capace di valorizzare le bellezze naturalistiche del Biellese a colpi di clacson e motori bicilindrici.

Anche quest’anno, tra motori, passione e convivialità, non mancherà l’area dedicata ai ricambisti, venditori e specialisti della compravendita a tema Citroën 2Cv e derivate.

Un’occasione imperdibile per entrare in contatto diretto con un pubblico altamente interessato, appassionato e sempre alla ricerca di pezzi unici, consigli esperti e buoni affari.

«Lo spazio espositivo riservato agli stand – spiegano gli organizzatori – è attualmente in fase di definizione, ma ci stiamo organizzando per offrire il miglior contesto possibile sia per gli espositori che per i visitatori».

Per gli equipaggi che viaggiano a bordo delle storiche bicilindriche (mezzi non adatti alle alte velocità autostradali), il consiglio degli artefici dell’evento è di impostare i navigatori evitando le tratte autostradali e godendosi le strade provinciali della Serra Biellese, trasformando così il trasferimento in una prima parte del viaggio.

All’evento in rappresentanza del territorio Biellese prenderà parte il gruppo “Bogiapian”, parteciperà con alcuni esemplari di “2 Cv e Dyane.

Mauro Pollotti

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