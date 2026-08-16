Eventi & CulturaValle Elvo
Festa in Campra, entusiasmo e record di presenze – FOTO
Le immagini scattate da Raffaele Filippi
Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la tradizionale Sagra della Madonna di Campra.
Quest’anno ha registrato un’affluenza record di pubblico. L’evento ha richiamato centinaia di visitatori, attratti da un programma capace di coniugare la valorizzazione del territorio, la buona cucina e l’intrattenimento musicale.
Estremamente soddisfatti i membri della Pro loco di Graglia che hanno visto ripagati gli sforzi. Una macchina organizzativa come sempre impeccabile.
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