Seguici su

BiellaEventi & Cultura

A Biella torna la “Sgambata di Santo Stefano”

Il 26 dicembre la corsa solidale organizzata da Tapa Run

Pubblicato

1 ora fa

il

sgambata santo stefano biella
La corsa solidale è organizzata da Tapa Run (foto d'archivio)

Anche quest’anno Biella si prepara a vivere una mattinata all’insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà con la “Sgambata di Santo Stefano”, in programma venerdì 26 dicembre. L’iniziativa, promossa da Tapa Run Biella nell’ambito delle corse solidali biellesi, è aperta a tutti e si svolgerà in un clima informale e festoso. Sarà una sorta di allenamento post natalizio.

Alle 10 di venerdì il ritrovo per la “Sgambata di Santo Stefano”

Il ritrovo è fissato per le 10 in piazza Martiri, punto di partenza di un allenamento collettivo in strada aperta che attraverserà Piazzo, il Parco del Bellone e le vie del centro storico. Non si tratta di una gara competitiva, ma di una sgambata adatta a ogni livello, pensata per condividere il piacere di muoversi insieme nel periodo natalizio.

Al termine del percorso, ad attendere i partecipanti ci saranno tè caldo e torcetti per tutti.

Una finalità solidale e benefica: le offerte sosterranno un orfanotrofio in Togo

La partecipazione è a offerta libera e l’intero ricavato sarà donato al Project Bereshit, a sostegno di un orfanotrofio in Togo. Durante la mattinata è inoltre previsto un collegamento in diretta con i bambini dell’orfanotrofio, per rafforzare il legame tra i partecipanti e il progetto sostenuto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Gianni (339-62.57.800) o Mario (389-80.58.947).

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.