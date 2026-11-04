Area Broker acquisisce la storica società biellese Bi Broker

Area Broker S.p.A., realtà di riferimento nel panorama del brokeraggio assicurativo italiano, ha annunciato l’acquisizione di Bi Broker S.r.l., storica società di brokeraggio assicurativo di Biella, fondata nel 1992 da Carlos Reategui e successivamente guidata dal figlio Alessandro, che ricopre dal 2025 anche il ruolo di vicepresidente di AIBA. L’operazione, realizzata mediante fusione per incorporazione, ha efficacia dal 1° novembre 2026.

“Area Broker – si legge nel comunicato che annuncia l’acquisizione – amplia la presenza nazionale aprendo una nuova filiale in Piemonte, mettendo a disposizione la solidità, l’organizzazione e le competenze di un gruppo di brokeraggio strutturato tra i primi in Italia, valorizzando la sua esperienza del team di Bi Broker profondamente legata a Biella e al suo tessuto economico”.

«L’ingresso di Bi Broker – dichiara Stefano Sidoli, Ceo e presidente di Area Broker S.p.A. -: rappresenta un passaggio significativo in quanto ci permette di ampliare il nostro bacino di utenza in Piemonte attraverso una realtà che conosce profondamente il tessuto imprenditoriale biellese, espressione di un importante distretto tessile. Bi Broker porta con sé una riconosciuta esperienza nel welfare sanitario e nei benefit, oltre a un patrimonio di relazioni consolidate con i propri clienti prevalentemente imprese e professionisti. Nella famiglia Reategui abbiamo riconosciuto una cultura professionale vicina alla nostra».

La famiglia Reategui continuerà a essere presente e a guidare la sede di Biella insieme a dipendenti e collaboratori, preservando la professionalità riconosciuta nel tempo.

«Riteniamo che Area Broker sia il partner giusto per valorizzare le competenze del nostro team, perché ne condividiamo i valori e l’approccio al mercato – ha commentato invece Alessandro Reategui, amministratore delegato di Bi broker -. Entriamo a far parte di un progetto solido, che mette al centro la qualità del servizio e la relazione con i clienti: due principi che hanno sempre guidato anche il nostro lavoro».

«Bi Broker è nata dalla convinzione che il broker debba essere prima di tutto un consulente di fiducia, capace di ascoltare e accompagnare il cliente nel tempo – ha aggiunto Carlos Reategui, presidente e fondatore -. Abbiamo costruito la nostra storia grazie alle persone che hanno lavorato con noi e alla fiducia di chi ci ha scelto. Oggi questa integrazione ci permette di guardare al futuro con nuove prospettive, conservando i valori che ci hanno guidato fin dall’inizio».

A seguito dell’operazione, Alessandro Reategui assumerà il ruolo di branch manager della filiale di Biella. Carlos Reategui e Brunella Calcia garantiranno la continuità operativa e relazionale.

Nell’operazione, Area Broker è stata assistita dallo Studio PPI & Partners, con il supporto di Alberto Peroni socio fondatore e dall’associate Serena Giannuzzi, unitamente al Team di Errepidue S.r.l. per le attività di due diligence. Bi Broker è stata assistita da Studio Legale RPLT, con un team composto dai partner Alessio Totaro, Claudio Perrella, Stefano Chiarva e dall’associate Riccardo Ruosi nonché, per tutti gli aspetti finanziari, dallo Studio L&V Eikon S.r.l., in persona del socio fondatore Paolo Lebole.

“Area Broker e Bi Broker – si legge infine nel comunicato – uniscono esperienze complementari, offrendo ai clienti continuità, qualità della consulenza e accesso a competenze sempre più articolate. Un progetto di crescita in cui la dimensione nazionale e la relazione territoriale si rafforzano reciprocamente”.

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