CronacaValli Mosso e Sessera
Un escavatore in fiamme a Valdilana
Intervento dei vigili del fuoco, l’allarme tra Valle Mosso e Ponzone.
Escavatore in fiamme a Valdilana.
Un escavatore in fiamme a Valdilana
Intervento dei vigili del fuoco di Ponzone stamattina a Valdilana. Lungo la strada che da Valle Mosso sale a Ponzone un escavatore riposto in un contaneir ha iniziato a prendere fuoco. Le fiamme sono state circoscritte in poco tempo.
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