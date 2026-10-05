Ultraleggero precipita e prende fuoco. L’incidente è avvenuto ieri, domenica, nel territorio di Vespolate, in provincia di Noovara, il velivolo era decollato poco prima dal campo volo Ulm Gianni Cerutti Fly.

Ultraleggero precipita e prende fuoco

Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo ha perso quota ed è caduto in un campo a qualche chilometro dalla pista. Dopo l’impatto l’ultraleggero ha preso fuoco, rendendo particolarmente delicato l’intervento dei soccorritori.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi, soprattutto a causa delle ustioni. Dopo le prime cure, i sanitari hanno disposto il trasferimento urgente con l’elicottero. Il ferito è stato dunque portato al Cto di Torino, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona e dell’ultraleggero stesso, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti. Resta da chiarire che cosa abbia causato la caduta dell’ultraleggero pochi minuti dopo il decollo. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non risultano coinvolte altre persone, mentre le condizioni del pilota restano gravi.

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