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Turista muore al Rifugio Coda

Un escursionista tedesco ha perso la vita in seguito a un malore

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Turista muore al Rifugio Coda. Un escursionista di nazionalità tedesca ha perso la vita dopo aveer accusato un malore.

Turista muore al Rifugio Coda

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi sulle montagne biellesi. La vittima era parte di un gruppo di turisti che stava percorrendo un tratto della Grande Traversata delle Alpi ed è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco. Il personale presente nella struttura è subito intervenuto, utilizzando il defibrillatore presente sul posto e iniziando le manovre di rianimazione. Intanto sono stati chiamati i soccorsi.

Al Rifugio Coda è arrivato un elicottero del 118 di Torino con l’equipe di sanitari e i tecnici del soccorso alpino. Nonostante tutti i loro sforzi, per l’escursionista non c’è stato nulla da fare e il medico ha potuto solamente constatare il decesso.
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