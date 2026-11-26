Si chiamava Raffaele Chiosso, aveva 58 anni ed era residente a Ivrea, ma domiciliato a Viverone.

Ha un nome l’uomo trovato senza vita nella mattinata di ieri, mercoledì 25 novembre, all’interno di un locale del Santuario di Oropa.

A far scattare l’allarme era stato un amico, che non riusciva più a ricevere sue notizie. Chiosso gli aveva comunicato l’intenzione di recarsi a Oropa e, durante la mattinata, gli aveva inviato anche una fotografia che confermava la propria presenza nel Biellese. Successivamente, però, il telefono aveva smesso di dare segnali.

La preoccupazione dell’amico era aumentata rapidamente anche alla luce delle condizioni di salute dell’uomo, che stando a quanto si apprende soffriva di problemi cardiaci. Per questo motivo aveva deciso di rivolgersi alle autorità, facendo partire le ricerche.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e polizia. Gli accertamenti sul cellulare hanno permesso di circoscrivere a Oropa l’ultima posizione conosciuta del dispositivo, prima che divenisse irrintracciabile.

Le ricerche hanno consentito inizialmente di individuare l’automobile di Chiosso, parcheggiata all’esterno del Santuario. Poco dopo è arrivata la tragica scoperta: il corpo dell’uomo si trovava all’interno di un locale della struttura.

Stando alle prime ricostruzioni, la morte sarebbe riconducibile a cause naturali, probabilmente a seguito di un malore.

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