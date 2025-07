Tre furti nel Biellese, rubati anche… alcolici

Nell’ultimo periodo diversi malviventi hanno scelto il Biellese come meta preferita per i loro colpi. Sono stati messi a segno tre furti: due in case private e uno in un’associazione sportiva comunale.

Tre furti nel Biellese. Il primo a Cossato

La prima ‘’vittima’’ dei ladri è stata una casa incustodita a Cossato, dove i malfattori hanno forzato una finestra e sono riusciti a entrare sfruttando l’assenza del proprietario. Ad avvisare i carabinieri è stato un giardiniere ed ora continuano le indagini per identificare i colpevoli.

Ladri nella sede di un’associazione a Villa del Bosco. Rubate bottiglie di alcolici

Successivamente, a Villa del Bosco, tre individui al momento ancora ignoti sono entrati nei locali dell’associazione sportiva comunale e hanno rubato alcune bottiglie di alcolici. Il sindaco si è già rivolto alle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE: Torna nella villa di Donato dopo otto mesi e trova i ladri

Razzia di gioielli a Occhieppo

Per concludere “in bellezza”, a Occhieppo Inferiore una casa isolata e senza allarme è stata svaligiata: monili in oro sono state le prede dei malviventi, che si sono addentrati rompendo una porta finestra.

Accertamenti in corso per verificare se i tre casi abbiano un filo conduttore che li unisce.

a.r.

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook