Tensione durante Biellese-Borgosesia, altri 5 daspo per gli ultras bianconeri

Cinque daspo e una denuncia per i momenti di tensione registrati attorno alla sfida di Coppa Italia tra Biellese e Borgosesia del 30 agosto. A finire nel mirino della Questura sono altrettanti ultras della Biellese, ritenuti coinvolti nelle condotte che hanno fatto temere uno scontro tra le due tifoserie e, in un caso, nel lancio di un petardo all’interno dello stadio.

I provvedimenti, non i primi nei confronti del gruppo dei supporter bianconeri, è stato adottato dal questore Delia Bucarelli negli ultimi giorni di servizio in città prima del trasferimento a La Spezia.

Biellese-Borgosesia, gruppo di ultras tenta di raggiungere l’ingresso della tifoseria ospite

Secondo quanto ricostruito dalla questura, in occasione del match un gruppo composto da circa 20-30 tifosi ultras della “Biellese 1902”, in gran parte vestiti con magliette di colore nero e recanti la scritta “Oltre la morte”, si è diretto

verso la zona opposta dell’impianto sportivo, in piazza Falcone-Borsellino, “con l’intento di raggiungere l’ingresso riservato alla tifoseria ospite e provocare un contatto fisico con i sostenitori della squadra avversaria, giunti nel frattempo allo stadio di Biella”.

“Una volta raggiunta l’area esterna dell’ingresso riservato alla tifoseria ospite – si legge ancora nella nota della questura -, il gruppo aveva proseguito nelle manifestazioni di ostilità, rivolgendo espressioni violente e cori provocatori nei

confronti della tifoseria avversaria. La situazione è stata contenuta grazie al tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine, compreso il contingente del Reparto Mobile della Polizia di Stato, che ha impedito il contatto tra le due tifoserie e scongiurato il rischio di uno scontro”.

Denunciato anche un minorenne per aver lanciato un petardo alle spalle della tribuna

Un ulteriore giovane tifoso della Biellese, minorenne, è stato denunciato e successivamente sottoposto a daspo, per aver acceso e lanciato un petardo nell’area chiusa alle spalle della tribuna. Petardo che “fortunatamente, esplodeva senza concreto pericolo per l’incolumità di terzi”.

“Violenza, intimidazione e provocazione non possono trovare spazio”

“L’adozione dei cinque daspo – sottolineano dalla questura – rappresenta un segnale chiaro e concreto: episodi di violenza, intimidazione e provocazione non possono trovare spazio in occasione delle manifestazioni sportive. Tali provvedimenti rappresentano la risposta istituzionale a condotte di violenza e antisportività, rappresentando sempre di più l’esigenza che lo sport debba continuare a essere un luogo di aggregazione, passione e sana competizione, accessibile in sicurezza a tutti i tifosi e alle famiglie”.

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