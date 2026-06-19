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Tamponamento a Gaglianico: una donna ferita

Altro sinistro tra un’auto e un ciclista sempre in paese

Pubblicato

18 secondi fa

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scontro tra automobile e bicicletta
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Incidente stradale a Gaglianico in via Cavour.

Tamponamento a Gaglianico: una donna ferita

Tamponamento tra una Focus condotta da una donna e una Toyota Rav condotta da una donna. Quest’ultima portata in ospedale a Ponderano per le cure del caso.

Altro incidente

Altro incidente è avvenuto sempre a Gaglianico tra bici e auto. In questo caso è intervenuta la polizia stradale.

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