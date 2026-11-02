«Siamo carabinieri»: così truffa un’anziana e le ruba i gioielli

Si è presentato a casa di un’anziana ed è riuscito a farla cadere in una truffa: fingendosi un carabiniere, si è fatto mostrare i gioielli e poi è scappato con il bottino. Ma la fuga è durata poco: intercettato dai carabinieri veri a Pray, ha tentato di seminare la pattuglia con manovre pericolose, arrivando a lanciare dal finestrino i preziosi appena rubati.

Truffa un’anziana, arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento

È successo sabato 31 ottobre a Valdilana, dove i carabinieri della stazione di Coggiola, con il supporto dei colleghi di Crevacuore, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un quarantaduenne di origini catanesi ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata e fuga pericolosa a bordo di autovettura.

I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio, quando una donna anziana è stata contattata sull’utenza telefonica fissa da un ignoto interlocutore, qualificatosi falsamente come “maresciallo dei carabinieri di Valdilana”. Con l’obiettivo di indurla in errore, il truffatore ha prospettato un finto evento relativo a una rapina, per la quale sarebbe stata impiegata l’auto della vittima. Con tale espediente, il telefonista ha preannunciato l’arrivo di un presunto collega, incaricato di ispezionare il denaro e i monili custoditi in casa per escludere eventuali coinvolgimenti.

Poco dopo, il soggetto, qualificatosi come “collega del maresciallo di Valdilana”, si è effettivamente presentato a casa dell’anziana facendosi mostrare dalla stessa i preziosi, preparati in seguito alla telefonata precedente. Approfittando di un attimo di distrazione della vittima, il malfattore si è impossessato dei gioielli.

La folle fuga, l’inseguimento e l’arresto

Dopo essersi dato a una fuga repentina in automobile, il malfattore si è imbattuto in un posto di controllo in cui era impegnata una pattuglia di carabinieri nel comune di Pray. Il fuggitivo, vedendoli, ha effettuato una manovra pericolosa davanti ai militari e ha proseguito la propria corsa, cercando di eludere l’inseguimento mediante manovre azzardate. Prima di essere raggiunto, ha gettato dal finestrino un involucro contenente i preziosi precedentemente asportati, che sono stati recuperati dai militari dell’Arma.

Dopo essersi fermato, al termine degli accertamenti del caso, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per l’ipotesi di rapina impropria. Sentito il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Biella, è stato tradotto presso la casa circondariale di Biella in attesa della convalida.

I preziosi sono stati restituiti all’anziana donna.

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