Scontro tra bici e auto: ciclista in ospedale

Incidente a Candelo dove un’auto si è scontrata con un ciclista. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il ferito sarebbe stato portato in ospedale con un codice giallo.

Immagine di repertorio

