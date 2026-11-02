CossateseCronaca
Scontro tra auto e bici: ciclista in codice giallo
L’incidente è avvenuto a Cossato domenica mattina, poco dopo le 8. Ferito un uomo di 63 anni
Incidente stradale nella mattinata di ieri, domenica 1° novembre, a Cossato.
Poco dopo le 8, in via Amendola, il personale del 118 è intervenuto in codice giallo per prestare soccorso a un ciclista, un uomo classe 1963 residente a Quaregna Cerreto, rimasto coinvolto in uno scontro con una Ford Fiesta.
Il 63enne ferito è stato accompagnato al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.
Alla guida dell’auto si trovava una donna residente nel Vercellese, che non ha riportato conseguenze.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.
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