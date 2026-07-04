Scontri al derby Toro – Juve, chiesto l’arresto di un poliziotto

Marco Basoccu, il tifoso bianconero ferito prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio, sarebbe stato colpito in testa da un lacrimogeno in dotazione alla polizia di Stato. A dirlo è la Procura di Torino, che ha chiesto la misura degli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile.

Secondo il procuratore capo Giovanni Bombardieri e il sostituto Paolo Scafi, il poliziotto avrebbe sparato il lacrimogeno ad altezza d’uomo colpendo il 36enne ultrà bianconero. Decisive ai fini della svolta dell’inchiesta sarebbero state la visione dei filmati in possesso della magistratura. E le testimonianze dei colleghi dell’agente che avrebbe sparato il lacrimogeno in direzione di Basoccu.

Ieri l’agente davanti al gip

Ieri l’agente si è presentato davanti al gip del Tribunale di Torino per sottoporsi all’interrogatorio preventivo e difendersi dall’accusa di lesioni aggravate. Nei prossimi giorni il giudice per le indagini preliminari deciderà se accogliere o meno la richesta di domiciliari avanzata dai pm.

Poco più di un mese fa Basoccu è stato dimesso dall’ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverato in terapia intensiva dal giorno in cui era stato ferito. «Ho un po’ di stanchezza ma sto bene, sono felice di essere uscito dall’ospedale – aveva raccontato il 36enne –. L’assistenza che ho ricevuto è stata fantastica, ringrazio di cuore il personale».

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