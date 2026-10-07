BiellaCronaca
Ritrovato l’anziano disperso in Valle Cervo
Rintracciato dai soccorritori dopo ore di ricerche e di grande angoscia per i familiari
Dopo ore di grande ansia e preoccupazione, poco dopo le 20 di ieri la buona notizia: ritrovato l’uomo disperso del quale non si avevano più notizie.
Ritrovato l’anziano disperso a Piedicavallo
Tutto è iniziato al mattino, quando il pensionato di Piedicavallo è uscito per la solita passeggiata mattutina per le vie del paese e non ha più fatto ritorno a casa.
Scattato l’allarme, è stato allestito il campo base a Piedicavallo. Vigili del fuoco, Soccorso Alpino e volontari della Protezione civile hanno battuto palmo a palmo le vie del paese, le frazioni e le zone limitrofe. Alle ricerche si sono uniti anche gli specialisti del Soccorso Alpino della Guardia di finanza.
Quando è stato ritrovato, l’83enne è apparso lucido e in buone condizioni.
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