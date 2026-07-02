Picchiato e rapinato da tre malviventi. Tre giovani, di 20, 19 e 20 anni, due residenti tra Torino e provincia e uno senza fissa dimora, sono indagati per rapina aggravata in concorso e lesioni personali. L’episodio è avvenuto nei mesi scorsi a Crescentino.

Picchiato e rapinato da tre malviventi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata attirata in una vera e propria trappola. I tre si sarebbero presentati davanti alla sua abitazione con il pretesto di proporre lavori di ristrutturazione edilizia. Entrati in cortile, avrebbero aggredito l’uomo colpendolo all’occhio sinistro e gli avrebbero strappato dal collo una catenina d’oro, per poi fuggire rapidamente. L’uomo riportò un trauma facciale con una prognosi di sette giorni.

L’indagine dei carabinieri si è sviluppata attraverso un’attenta attività investigativa che ha combinato accertamenti sul territorio e analisi di elementi tecnologici. Fondamentale è stato l’esame dei filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo il tragitto percorso dai presunti rapinatori.

Parallelamente, i militari hanno svolto specifici approfondimenti tecnici sugli spostamenti dei sospettati. Il lavoro investigativo ha consentito di ricostruire il percorso seguito dopo il colpo, dal basso Vercellese fino alla periferia di Torino. Arrivando così a una chiara identificazione dei tre indagati. Dagli accertamenti è inoltre emerso che, dopo la rapina, i giovani si sarebbero recati in un centro commerciale dell’hinterland torinese per fare acquisti.

Giovani dell’area “maranza”

Nel corso delle indagini è emerso anche un quadro investigativo che collocherebbe i tre giovani in ambienti riconducibili alla microcriminalità dell’area torinese. Gli investigatori evidenziano una presunta contiguità con le cosiddette sottoculture urbane dei “maranza”. Fenomeno che in alcuni contesti periferici si manifesta attraverso comportamenti antisociali, reati predatori e atteggiamenti ostili nei confronti delle forze dell’ordine. Spesso amplificati dalla ricerca di visibilità sui social network.

LEGGI ANCHE: Punta la pistola alla fronte della vicina per un parcheggio. Arrestato un 75enne

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook