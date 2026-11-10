Pensionata muore nell’incendio della sua casa a Trivero

Tragedia a Valdilana. Ieri sera nel terribile incendio divampato all’ultimo piano di una palazzina di tre piani a Barbato è morta una anziana. Si tratta di Fiorina Festa Bianchet, aveva 83 anni. Le fiamme sarebbero partite dalla stufa a legna presente in cucina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ponzone e Cossato. Per la donna non ce l’ha fatta. Il marito che era con lei invece è stato ricoverato in ospedale

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