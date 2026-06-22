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Paura a Viverone, 19enne colpito dall’elica di una barca

Sul posto 118 e carabinieri

Pubblicato

35 minuti fa

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Paura a Viverone, 19enne colpito dall’elica di una barca
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Paura a Viverone, 19enne colpito dall’elica di una barca.

Paura a Viverone, 19enne colpito dall’elica di una barca

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di sabato 21 giugno sul lago di Viverone. Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito a una gamba dopo essere finito in acqua mentre si trovava a bordo di un’imbarcazione condotta da un’amica.

Per cause in fase di accertamento, il giovane sarebbe stato raggiunto dall’elica del mezzo in movimento. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all’ospedale di Ponderano. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma la prognosi sarebbe di circa 30 giorni.

L’imbarcazione è stata sequestrata per consentire gli accertamenti delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Immagine di repertorio

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