Nella notte esplode un bancomat

La cosiddetta «banda della marmotta» è tornata a colpire nel Canavese. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 4, i malviventi hanno fatto esplodere il bancomat della filiale UniCredit di via Carlo Alberto, a San Giorgio Canavese.

Il forte boato ha svegliato numerosi residenti del centro storico. Dopo aver fatto saltare lo sportello automatico con dell’esplosivo, i ladri sono fuggiti prima dell’arrivo dei Carabinieri.

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Nessun ferito, ma danni alla banca e alle abitazioni

Il bottino è ancora da quantificare, così come l’entità dei danni provocati dall’esplosione. Alcuni vetri delle abitazioni vicine sono andati in frantumi, ma fortunatamente non si registrano feriti né danni gravi agli edifici.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco Marco Baudino, arrivato intorno alle 4.30. Il primo cittadino ha espresso vicinanza ai residenti, ringraziando i Carabinieri per il tempestivo intervento.

La zona intorno alla banca è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.

Indagini in corso

I Carabinieri della Compagnia di Ivrea stanno analizzando le immagini delle numerose telecamere di sorveglianza presenti nella zona. I filmati potrebbero aver ripreso buona parte dell’azione e fornire elementi utili per identificare i responsabili.

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