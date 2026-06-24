CronacaFuori provincia
Investito dal treno merci: morto un uomo
La tragedia alla stazione ferroviaria di Vanzago tra Novara e Milano
Un uomo è morto nella giornata di ieri, martedì 23 giugno, alla stazione ferroviaria di Vanzago (centro tra Novara e Milano) dopo essere stato investito da un treno merci in transito. L’incidente si è verificato lungo la linea ferroviaria e ha richiesto l’intervento dei soccorritori, delle forze dell’ordine e del personale ferroviario, con conseguenti rallentamenti e cancellazioni dei collegamenti.
L’allarme è scattato pochi minuti dopo l’accaduto, quando alcuni presenti hanno segnalato quanto avvenuto nei pressi dei binari. Sul posto sono arrivati in breve tempo i sanitari del servizio di emergenza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari. Le autorità hanno avviato tutte le verifiche previste per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento.
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