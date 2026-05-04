Intrappolato con il parapendio tra gli alberi di un bosco. L’uomo è rimasto sospeso tra i rami e recuperato con l’elicottero.

Intrappolato con il parapendio tra gli alberi di un bosco

Intervento delicato, seppure a lieto fine, nel pomeriggio di sabato 2 a Frossasco, nel Torinese. Un pilota di parapendio è rimasto bloccato in un’area boschiva di via Rocca Vautero.

L’uomo, dopo aver perso il controllo della vela, è rimasto sospeso tra i rami in una posizione che gli rendeva impossibile scendere in modo autonomo senza rischiare una caduta di parecchi metri. Nonostante la situazione, è riuscito a dare l’allarme, permettendo un rapido intervento dei soccorsi.

I vigili del fuoco sono intervenuti con il supporto dell’elicottero Drago, fondamentale per operare in una zona difficile da raggiungere via terra. Il recupero è stato effettuato con l’ausilio del verricello e si è concluso con successo, quando il pilota è stato riportato a terra in sicurezza.

Affidato poi al personale medico per i controlli, non avrebbe riportato ferite gravi. Restano da accertare le cause dell’incidente, avvenuto in condizioni meteo che, almeno inizialmente, non sembravano particolarmente avverse.

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