Incendio Monte Barone, questa mattina altri 30 lanci con l’elicottero.

Incendio Monte Barone, questa mattina altri 30 lanci con l’elicottero

Emergenza incendio boschivo Monte Barone, aggiornamento alle 10.00 del 16.08.2026.

Nel corso della mattinata, con l’ausilio di personale DOS, sono stati effettuati un totale di 30 lanci con l’elicottero regionale nei pressi del bivacco Cascinetta, nella pineta sopra le Piane.

Le zone di operazione a terra, durante la giornata, sono 3:

* presidio prossimo al ristorante Alpe Noveis con contenimento di fumarole sparse;

* presidio presso il ponte sul rio Vacchera, lungo la strada che scende dal ponte stesso verso Le Piane, presso un’abitazione e presso la chiesetta delle Piane con diversi mezzi che hanno proseguito le opere di spegnimento;

* presidio dinamico presso la frazione Le Piane in considerazione dell’avanzata del fronte dell’incendio nella pineta sovrastante.

Si sta proseguendo l’azione di contenimento in dette aree dove stanno operando:

– squadre VVF composte da 15 unità della sede centrale di Biella, da 3 unità del Comando VVF di Asti, da 9 unità del Comando VVF di Torino e da 3 unità del comando di Novara con i seguenti mezzi: UCL, logistico, carro fari, 2 ABP SCANIA, 1 ABP VAM 4000, 1 ABP di Cossato + CA Cossato, 1 ABP Scout di Valdilana, modulo boschivo del Comando VVF di Asti, 2 moduli boschivi del comando VVF di Novara, 3 moduli boschivi e ABP del Comando VVF di Torino, ABP del distaccamento Livorno Ferraris del Comando VVF Vercelli, modulo AIB del Comando VVF di Torino;

– squadre di volontari AIB composte da 18 unità con 5 mezzi antincendio e un CO.AIB;

– personale del Coordinamento della Protezione Civile di Biella composto da 2 unità e da una autobotte;

– personale della CRI nel posto di primo soccorso presso il PCA con 2 unita’.

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