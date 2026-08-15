CronacaValli Mosso e Sessera
Incendio Monte Barone: oggi altri 34 lanci con l’elicottero
Tutti gli aggiornamenti sulle operazioni di vigili del fuoco e volontari Aib
Non c’è tregua nemmeno a Ferragosto sul Monte Barone, dove vigili del fuoco e volontari Aib continuano a lottare senza sosta per contenere l’incendio.
Incendio sul Monte Barone, continuano i lancio dall’elicottero
Nel corso della giornata, con l’ausilio di personale DOS, sono stati effettuati in totale 34 lanci con l’elicottero regionale nei pressi del bivacco Cascinetta, nella pineta sopra le Piane e nei pressi del rifugio la Ciota.
Le zone di operazione a terra, durante la giornata, sono state 5:
• presidio prossimo al ristorante Alpe Noveis con contenimento di fumarole sparse;
• presidio presso il ponte sul rio Vacchera, lungo la strada che scende dal ponte stesso verso Le Piane, presso un’abitazione e presso la chiesetta delle Piane con diversi mezzi che hanno proseguito le opere di spegnimento;
• presidio dinamico presso la frazione Le Piane in considerazione dell’avanzata del fronte dell’incendio nella pineta sovrastante;
• In zona bivacco Cascinetta è stata realizzata una linea di protezione con l’ausilio di pale, picconi e zappe da parte di personale di terra elitrasportato;
• Inoltre, nei pressi del rifugio la Ciota è presente il personale con atomizzatori.
Si sta proseguendo l’azione di contenimento in queste aree dove stanno operando:
– squadre dei vigili del fuoco composte da 12 unità della sede centrale di Biella, da 3 unità del Comando di Asti, da 9 unità del Comando di Torino e da 3 unità del comando di Novara con i seguenti mezzi: UCL, logistico, carro fari, 2 ABP SCANIA, 1 ABP VAM 4000, 1 ABP di Cossato + CA Cossato, 1 ABP Scout di Valdilana, modulo boschivo del Comando di Asti, 2 moduli boschivi del comando di Novara, 3 moduli boschivi e ABP del Comando di Torino, ABP del distaccamento di Livorno Ferraris del Comando di Vercelli, modulo AIB del Comando VVF di Torino.
– squadre di volontari AIB composte da 15 unità con 5 mezzi antincendio e due CO.AIB.
– personale del Coordinamento della Protezione Civile di Biella composto da 2 unità e da una autobotte;
– personale della CRI nel posto di primo soccorso presso il PCA.
– Carabinieri della stazione di Coggiola e carabinieri forestali.
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