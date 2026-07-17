Un giovane operaio è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro. Il fatto è avvenuto ieri, giovedì 16 luglio, nel comune di Crevacuore. Fortunatamente, il dipendente non sarebbe in pericolo di vita.

Giovane operaio cade dall’impalcatura: ricoverato in ospedale

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo ha circa 20 anni ed è residente in Valsessera. Il giovane sarebbe caduto da un’impalcatura. Le cause della caduta sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

I soccorsi sono stati immediati. I sanitari del 118 hanno assistito il giovane sul posto. Successivamente, lo hanno trasportato all’Ospedale degli Infermi di Ponderano per le cure del caso. I medici gli hanno assegnato un codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e il personale dello Spresal. I tecnici sono ora impegnati nei rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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