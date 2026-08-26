Furgone divorato dalle fiamme in superstrada.

Furgone divorato dalle fiamme in superstrada

Un furgone è stato completamente distrutto da un incendio nel primo pomeriggio di ieri, martedì 25 agosto, lungo la superstrada, poco dopo l’uscita di Masserano in direzione San Giacomo. Il mezzo ha preso fuoco mentre stava percorrendo l’arteria, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza.

Il conducente si è accorto della situazione di pericolo e ha avuto la prontezza di accostare il furgone sul margine della carreggiata. È quindi riuscito a scendere e ad allontanarsi prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo. Non risultano persone ferite nell’incendio.

Come riporta Notizia Oggi, quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, il rogo aveva ormai interessato l’intero mezzo. Le squadre hanno lavorato per spegnere le fiamme e successivamente hanno avviato le operazioni di bonifica, necessarie per escludere la presenza di ulteriori focolai.

Foto di repertorio

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