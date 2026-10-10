Fuga di gas vicino al parco giochi: pompieri al lavoro per ore

Momenti di preoccupazione nella giornata di ieri, venerdì 9 ottobre, a Graglia, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per una fuga di gas Gpl da un serbatoio fisso situato nei pressi del Santuario, nelle immediate vicinanze di un parco giochi.

Fuga di gas vicino al parco giochi, intervengono i vigili del fuoco con il nucleo Nbcr

La squadra del comando provinciale di Biella ha raggiunto il luogo della segnalazione per affrontare la situazione. Sul posto è intervenuto anche un funzionario dei vigili del fuoco, che ha seguito le operazioni e disposto il supporto del nucleo specializzato NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) – GPL Light del comando di Biella.

Necessaria la combustione controllata

Gli operatori hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza e alla bonifica del serbatoio malfunzionante. Per eliminare il gas residuo è stata effettuata un’operazione di invio in torcia, con la combustione controllata del Gpl ancora presente nel serbatoio.

Le operazioni si sono protratte per diverse ore e si sono concluse intorno alle 17.30, con il completamento della bonifica e della messa in sicurezza dell’impianto.

L’intervento ha permesso di gestire la perdita e di mettere in sicurezza l’area interessata

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