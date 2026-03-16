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«Era contromano in superstrada, io suonavo il clacson e lei salutava…»

Segnalazioni sempre più frequenti

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Quello degli automobilisti che accidentalmente imboccano la superstrada contromano sta diventando un fenomeno preoccupante

«Era contromano, io suonavo il clacson e lei salutava…».

«Era contromano, io suonavo il clacson e lei salutava…»

Quello degli automobilisti che accidentalmente imboccano la superstrada contromano sta diventando un fenomeno preoccupante. Fortunatamente non è ancora successo che questa “disattenzione” si trasformi in un incidente, ma le segnalazioni sembrano essere decisamente troppo frequenti.
L’ultima in ordine di tempo è arrivata nella giornata di giovedì. A raccontarci l’accaduto, comprensibilmente scossa, è stata una lettrice.
«Verso le 12,45 sulla superstrada, a 400 metri dall’imbocco di San Giacomo di Masserano, abbiamo incrociato una macchina rossa in contromano… – spiega – Io andavo in direzione Biella e la donna al volante viaggiava contromano verso San Giacomo».
La malcapitata automobilista ha provato a segnalare in tutti i modi all’altra donna la situazione, ma non c’è stato verso: «Neanche suonando il clacson si è accorta dello sbaglio… Anzi, ci salutava… Ce la siamo vista brutta».
In situazioni del genere, infatti, si rischiano pericolosi incidenti frontali.
Il problema non riguarda soltanto la superstrada, dove peraltro vengono segnalati spesso anche ciclisti e pedoni. Episodi analoghi sono accaduti di pure su altre strade, come il tratto a quattro corsie della Trossi e quello di corso San Maurizio compreso tra le rotonde di via Candelo e corso Europa.

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