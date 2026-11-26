Un pomeriggio di difficoltà e disorientamento si è concluso senza conseguenze grazie alla polizia locale di Biella, intervenuta in soccorso di una donna in stato confusionale. È successo nel tardo pomeriggio di sabato 21 novembre, quando una pattuglia è stata inviata in piazza Martiri della Libertà per una segnalazione relativa a una donna del 1963 in stato di agitazione e confusione.

Donna in stato confusionale in piazza Martiri

Erano circa le 18.20 quando gli agenti hanno raggiunto la cittadina, che faticava a ricostruire quanto accaduto e soprattutto non ricordava dove avesse parcheggiato la propria automobile. Ma c’era anche un’altra preoccupazione: il marito si trovava ancora a bordo della vettura e non aveva con sé un telefono cellulare funzionante.

La donna ha raccontato di essere arrivata in città nel pomeriggio per sbrigare alcune commissioni. L’auto, un’utilitaria beige con dettagli neri, era stata lasciata in sosta da qualche parte, ma non era in grado di indicare né il punto esatto né il numero di targa.

Le ricerche tra le vie del centro

Gli agenti hanno inizialmente effettuato un giro di perlustrazione nel centro storico e nelle strade limitrofe. Successivamente hanno approfondito gli accertamenti attraverso gli strumenti a disposizione del comando, cercando di risalire ai dati del veicolo. Nel frattempo sono state visionate anche le immagini della videosorveglianza cittadina, mentre le pattuglie proseguivano le ricerche sul territorio.

Parallelamente, la centrale operativa ha contattato i familiari della donna. Proprio grazie ai congiunti è arrivata la rassicurazione sulle condizioni del marito: dopo una lunga attesa, l’uomo aveva deciso di allontanarsi a piedi, facendo ritorno verso casa e raggiungendo l’abitazione di un parente.

Poco dopo, una pattuglia è riuscita a individuare anche l’automobile. Il veicolo è stato trovato aperto, poiché le chiavi erano rimaste in possesso della donna.

Una volta verificato che sia il coniuge sia la vettura fossero al sicuro, l’intervento della polizia locale si è concluso.

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