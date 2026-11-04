CronacaValle Cervo
Disorientato e in difficoltà in alta Valle Cervo, soccorso in elicottero
In suo aiuto sono intervenuti vigili del fuoco e 118. Portato all’ospedale
È stato portato all’ospedale in elicottero l’uomo soccorso ieri in alta Valle Cervo.
L’allarme è scattato nel pomeriggio a Piedicavallo, dove una persona, secondo le prime informazioni, sarebbe stata trovata in stato di disorientamento e in condizioni fisiche precarie.
Uomo soccorso in elicottero a Piedicavallo
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Biella e gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato assistenza all’uomo in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso.
Successivamente, la persona è stata trasportata all’ospedale per gli accertamenti medici.
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