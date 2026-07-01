Dichiarazione d’amore sul muro. Il sarcasmo di un lettore: «Almeno state ancora insieme?»

L’amore sarà anche eterno, ma i muri pubblici decisamente no. Nei giorni scorsi ci è stata segnalata una grande scritta realizzata con una bomboletta spray su un edificio lungo la strada, a Dorzano. «Io non posso fare a meno di te che sei l’infinito», la dichiarazione d’amore accompagnata da un piccolo cuore.

Peccato che il romantico messaggio sia stato tracciato sul muro di un manufatto pubblico, trasformandosi di fatto in un atto di vandalismo.

A segnalarlo alla redazione è stato un lettore, che ha scelto la via dell’ironia per commentare l’accaduto.

«Vorrei sapere se almeno sono ancora insieme. Dopo aver imbrattato il muro di questo bellissimo paese – domanda rivolgendosi direttamente all’anonimo writer -, almeno sei ancora con la tua ragazza oppure no? Giusto per capire se almeno ne sia valsa la pena».

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