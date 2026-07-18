Colpì con un martello il compagno dell’ex moglie

E’ stato condannato a otto mesi di reclusione un 68enne biellese accusato di aggressione e minacce nei confronti del compagno dell’ex moglie. L’uomo potrà godere dei benefici di legge se frequenterà i corsi per imparare a gestire la rabbia. Dovrà inoltre versare una provvisionale di 6mila euro alla vittima.

Diversi gli episodi contestati. Il 68enne in alcune occasioni aveva insultato l’uomo, lo aveva minacciato “Ti spacco le ossa”.

In una occasione aveva preso un martello con cui aveva tentato di rompere i vetri dell’auto della vittima. Quando questo era sceso lo aveva colpito sempre con il martello. Gli aveva causato un trauma cranico.

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