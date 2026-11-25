Chiavazza piange un altro dei suoi figli, uno dei volti più conosciuti del quartiere. Giovedì scorso si è fermato il cuore di Roberto Zamarco, per chi lo conosceva semplicemente “il Bettino”.

Addio a Roberto Zamarco

In cura da alcuni anni per una malattia, Zamarco si è sentito male nella propria auto, proprio poco dopo essere uscito dall’ospedale. Quando i sanitari lo hanno notato, si sono precipitati a soccorrerlo e hanno provato a rianimarlo, ma per il 61enne era ormai troppo tardi. Molto probabilmente si è trattato di un infarto.

Ad annunciarne la scomparsa sono stati la moglie Elisa e i figli Grecia, con Nicolò e Sebastian, e Williams. Lo piangono anche la sorella Mara con Roberto, il fratello Sante con Romina, la nipote Melania con Domenico e Aurora.

Attualmente Zamarco viveva a Gaglianico, ma il funerale è stato celebrato nella sua Chiavazza, dove era cresciuto e dove ancora oggi conservava gli amici più cari.

Una vita nella storica panetteria di via Torino

Il suo era un volto conosciuto in tutta Biella. Fin da giovane aveva lavorato insieme al papà Dino (il “panatè e pastisè”) e alla mamma Vera nello storico forno Zamarco, in via Torino, specializzato in panetteria e pasticceria. Dopo la morte del padre, Bettino e la madre avevano portato avanti l’attività di famiglia per diversi anni, fino al 2015. Poi, qualche tempo dopo, si erano affacciati i problemi di salute con i quali il 61enne conviveva tuttora.

Sapere che non stava bene era stata una doccia fredda per chi lo conosceva, anche perché Zamarco, con le sue maniche corte perennemente arrotolate sulle spalle anche d’inverno, era sempre sembrato una “roccia”, un uomo in forma ed energico. A Chiavazza era un vero e proprio personaggio e tutti gli volevano bene.

“Poteva sembrare un duro, in realtà era un pezzo di pane. Si faceva in quattro per tutti”

«Non è facile parlare di lui – sono le parole commosse dell’amico Bruno – perché si corre il rischio di scadere nella banalità e se c’era una cosa che odiava, quella era la retorica. Però è sicuramente un uomo che merita di essere ricordato. Era una persona davvero d’altri tempi, aveva dei valori che non avrebbe barattato per niente al mondo, per lui erano sacri. Ed era uno per cui la parola amicizia aveva ancora un significato davvero importante».

«In apparenza, se non lo conoscevi, poteva sembrare un “duro” – continua a raccontare -, a volte perfino un po’ “tamarro”, se lo vedevi in compagnia ti appariva come quello a cui piace avere sempre l’ultima parola… In realtà, però, era un pezzo di pane. Si faceva in quattro per chiunque ne avesse bisogno, era sempre disponibile con tutti. Ha aiutato tante persone».

«Poi sì – aggiunge sorridendo – se doveva mandarti a quel paese in una discussione non si faceva grossi problemi, ma quello era anche un po’ il “personaggio” che si era creato negli anni. Aveva tante sfaccettature. Sotto la scorza del “burbero”, come sanno bene i suoi amici, era un uomo dolce, sensibile e buono».

L’ultimo saluto

Il funerale è stato celebrato lunedì alle 15, sempre nella stessa chiesa. Successivamente Roberto è stato cremato, le sue ceneri riposano accanto ai suoi cari nel cimitero di Chiavazza.

Nel necrologio la famiglia ha voluto esprimere anche un particolare ringraziamento al dottor Antonio Battaglia e a tutto il personale del reparto di Nefrologia dell’ospedale di Ponderano, per l’assistenza e le premurose cure prestate.

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