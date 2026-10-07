Chiavazza piange il falegname Domenico Galluzzo

È morto all’età di 78 anni Domenico Galluzzo, falegname residente e molto conosciuto e benvoluto a Chiavazza. La notizia della scomparsa è stata annunciata con dolore dalla moglie Rosa, dalle figlie Debora, con Gabriele, e Tiziana, dai nipoti Gianluca e Marta, «che tanto amava», e dalle sorelle Franca, Maria e Stella.

Addio al falegname Domenico Galluzzo

Galluzzo era conosciuto non solo per la sua attività di falegname, professione alla quale aveva dedicato la propria vita, ma anche per la partecipazione attiva nella vita del quartiere. Per anni era stato ad esempio un consigliere del Comitato del Carnevale di Chiavazza.

Domani l’ultimo saluto

Alle 17.45 di oggi, nella chiesa parrocchiale di Chiavazza, verrà recitato il rosario. Il funerale sarà celebrato alle 15 di domani, giovedì 8 ottobre, nella stessa chiesa. Al termine della funzione, Domenico Galluzzo sarà accompagnato al vicino cimitero, dove verrà sepolto.

È possibile rendere visita al defunto presso la Casa funeraria Defabianis di Biella, in strada Santa Maria di Campagnate 35/A, di fronte al cimitero urbano, nei seguenti orari: 8.30-12.30 e 14-17.30.

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