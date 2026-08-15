Biellese OrientaleCronaca
Carico in fiamme, il conducente salva il camion
Paura a Mottalciata
Carico in fiamme, il conducente salva il camion.
Carico in fiamme, il conducente salva il camion
Un incendio ieri ha coinvolto il carico di un mezzo pesante sulla tangenziale di Mottalciata.
Il conducente, accortosi delle fiamme, ha scaricato il materiale ligneo sulla carreggiata per evitare che il fuoco raggiungesse il veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e Anas per le operazioni di sicurezza e pulizia.
Non si registrano feriti.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità12 ore fa
Ricordatevi che oggi è vietato grigliare
Cronaca2 giorni fa
Incendio Valsessera, si lotta per difendere strada Viera-Noveis. Paura anche nella valle dello Strona
Biella1 giorno fa
“Altro che scuola di polizia, nel vecchio ospedale facciamoci un centro per le emergenze”
Attualità22 ore fa
Si tuffa nelle acque del lago di Lenno e non riemerge
Attualità2 giorni fa