Carico in fiamme, il conducente salva il camion.

Carico in fiamme, il conducente salva il camion

Un incendio ieri ha coinvolto il carico di un mezzo pesante sulla tangenziale di Mottalciata.

Il conducente, accortosi delle fiamme, ha scaricato il materiale ligneo sulla carreggiata per evitare che il fuoco raggiungesse il veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e Anas per le operazioni di sicurezza e pulizia.

Non si registrano feriti.

Immagine di repertorio

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