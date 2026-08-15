Cani liberi sulla strada: “Rallentavano il traffico e rischiavano di essere investiti”

Cani lasciati liberi lungo la strada, a Cossila, con il traffico costretto a rallentare e una lunga coda che si sarebbe formata nel tratto in discesa da Oropa. È la segnalazione arrivata da un lettore, che nei giorni scorsi ha notato due cani mentre percorrevano la carreggiata, poco distante dall’incrocio con la strada che conduce verso Pollone.

Cani liberi in mezzo alla strada

Secondo quanto riferito, gli animali si muovevano in mezzo alla strada e procedevano anche a zig-zag, costringendo gli automobilisti a prestare particolare attenzione e a ridurre la velocità per evitarli. Una situazione che, oltre a creare disagi alla circolazione, avrebbe potuto rappresentare un rischio per la sicurezza.

Uno dei due cani, in particolare quello di colore bianco, sembrava inoltre zoppicare. «Mi sembravano cani in difficoltà», racconta il lettore, preoccupato non soltanto per le possibili conseguenze per chi percorre quella strada, ma anche per gli stessi animali.

Il tratto, infatti, è percorso non soltanto dalle automobili, ma anche da ciclisti. Un cane che improvvisamente attraversa o si sposta verso il centro della carreggiata potrebbe rappresentare un ostacolo difficile da evitare, soprattutto per chi procede su due ruote.

“Un ciclista si sarebbe potuto spaventare”

«Bisogna anche immaginare che qualcuno arrivando in bicicletta potrebbe spaventarsi», sottolinea il lettore, che descrive una situazione particolarmente caotica proprio a causa della presenza dei due animali sulla carreggiata.

La segnalazione riporta così l’attenzione sul problema degli animali lasciati senza controllo lungo le strade. In questo caso, l’auspicio è che i cani possano essere recuperati e riportati in sicurezza, evitando che la loro presenza sulla carreggiata possa provocare incidenti o mettere in pericolo automobilisti, ciclisti e gli stessi animali.

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