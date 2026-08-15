“Blitz” negli ex Lanifici Rivetti – TUTTE LE FOTO

Nelle prime ore della mattinata di giovedì i carabinieri della Compagnia di Biella, insieme agli agenti della polizia locale cittadina con il cane antidroga, hanno svolto un’operazione straordinaria di controllo all’interno dell’ex complesso industriale “Lanificio Rivetti” di via Carso, area dismessa più volte segnalata per fenomeni di degrado e occupazioni abusive.

Blitz negli ex Rivetti, trovato il bivacco di quattro persone senza fissa dimora

Una volta circondata l’area e bloccati gli accessi, i militari e gli agenti sono entrati all’interno individuando, in un’ala della struttura, un bivacco improvvisato dove stazionavano quattro cittadini extracomunitari senza fissa dimora, di cui uno regolare sul territorio nazionale e tre aventi in corso pratica di protezione internazionale.

Sequestrati 20 grammi di hashish e un machete

La successiva e approfondita perlustrazione dell’intera area ha permesso poi di individuare, nascosti in una cavità di un muro in un’altra zona dell’edificio, un involucro contenente una ventina di grammi di hashish e un machete lungo mezzo metro, con una lama di oltre 20 cm, che sono stati sequestrati a carico di ignoti e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Biella per i successivi accertamenti.

“L’operazione – commentano dal comando provinciale dell’Arma – evidenzia ancora una volta l’efficacia e l’importanza del coordinamento sinergico tra l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale. L’impiego integrato di competenze e risorse specialistiche, come l’unità cinofila, permette un presidio capillare ed incisivo anche nei contesti urbani più complessi e degradati, a tutela della sicurezza della cittadinanza”.

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