CronacaValle Elvo
Auto si ribalta, conducente finisce in ospedale
Paura a Pollone
Auto si ribalta, conducente finisce in ospedale. Paura a Pollone.
Auto si ribalta, conducente finisce in ospedale
Incidente nel pomeriggio di ieri, 15 agosto, a Pollone, in via Giorgio Frassati. Intorno alle 17, un’auto ha perso il controllo per cause ancora da chiarire, finendo contro alcune pertinenze di un’abitazione e ribaltandosi.
Nell’impatto è stata danneggiata anche la segnaletica stradale. Nessun altro veicolo o persona è rimasto coinvolto.
Il conducente, un uomo residente a Pollone, è stato trasportato dal 118 in ospedale per gli accertamenti. I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.
Immagine di repertorio
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