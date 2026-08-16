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Auto si ribalta, conducente finisce in ospedale

Paura a Pollone

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4 minuti fa

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Auto si ribalta, conducente finisce in ospedale
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Auto si ribalta, conducente finisce in ospedale. Paura a Pollone.

Auto si ribalta, conducente finisce in ospedale

Incidente nel pomeriggio di ieri, 15 agosto, a Pollone, in via Giorgio Frassati. Intorno alle 17, un’auto ha perso il controllo per cause ancora da chiarire, finendo contro alcune pertinenze di un’abitazione e ribaltandosi.

Nell’impatto è stata danneggiata anche la segnaletica stradale. Nessun altro veicolo o persona è rimasto coinvolto.

Il conducente, un uomo residente a Pollone, è stato trasportato dal 118 in ospedale per gli accertamenti. I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Immagine di repertorio

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