Auto contro bici, ferito un ciclista

Incidente stradale l’altro giorno a Cossato, in via Maffei. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate un’auto e una bicicletta. Al volante della vettura c’era un uomo di 59 anni, residente a Casapinta. Ad avere la peggio è stato il ciclista, 35 anni, di Valdilana, che ha riportato lievi escoriazione.

L’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale. Toccherà ai carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, definire l’esatta dinamica del sinistro.

Foto di repertorio

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