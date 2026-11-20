Un soggiorno nato come accoglienza temporanea che si trasforma in un caso da gestire con l’ausilio delle forze dell’ordine.

Non vogliono andarsene all’albergo a Sandigliano

È quanto accaduto nella giornata di ieri, giovedì 19 novembre, presso una struttura alberghiera di Sandigliano, dove si è reso necessario l’intervento dei Carabinieri.

All’origine della chiamata al 112 vi sarebbe la posizione di un ospite dell’hotel. Secondo quanto ricostruito, la persona era stata accolta nella struttura per un periodo limitato a causa di alcune difficoltà e vicissitudini personali. Una volta giunto al termine l’arco temporale concordato per la permanenza, tuttavia, l’ospite non avrebbe manifestato alcuna intenzione di lasciare la camera e liberare i locali, rendendo vani i tentativi di risolvere la questione in autonomia da parte della gestione.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno effettuato gli accertamenti del caso per verificare l’esatta dinamica dei fatti e riportare la calma. Dopo aver ascoltato le parti, i Carabinieri hanno provveduto a informare i soggetti coinvolti delle rispettive facoltà previste dalla legge per tutelare i propri diritti nelle sedi opportune. Al momento non emergono ulteriori dettagli sull’esito definitivo della vicenda.

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