Tentativi di truffa telefonica sfruttando il numero ufficiale del municipio. A lanciare l’allarme è la sindaca di Quaregna Cerreto, Katia Giordani, che attraverso un post ha avvertito i cittadini della presenza di persone che starebbero effettuando chiamate utilizzando quello che, apparentemente, sarebbe il numero telefonico del Comune: 015 93859 (si tratta di una tecnica nota come spoofing attraverso la quale i malintenzionati riescono a falsificare l’ID chiamante facendo apparire un numero diverso da quello dal quale realmente chiamano).

Truffe telefoniche con il numero del Comune: la sindaca lancia l’allarme

L’invito dell’amministrazione è a prestare particolare attenzione nel caso si ricevano telefonate da sconosciuti che si presentano con questo numero, ma la cui voce non sia riconoscibile o non corrisponda a quella dei dirigenti e dei funzionari comunali.

«Truffatori stanno chiamando gli utenti con il numero del Comune 015 93859 – ha scritto la prima cittadina in un post sulla propria pagina Facebook -. Nel caso riceviate telefonate con questo numero da sconosciuti le cui voci non sono riconoscibili e non corrispondono al timbro vocale dei dirigenti e funzionari del Comune, rispondete che richiamerete voi stessi gli uffici comunali. Prego passate parola. Grazie per l’attenzione!”.

La raccomandazione è semplice: rispondere che si provvederà a richiamare direttamente gli uffici comunali, utilizzando autonomamente il numero ufficiale del municipio. In questo modo sarà possibile verificare l’effettiva provenienza della chiamata senza proseguire una conversazione potenzialmente fraudolenta.

Fate attenzione ai raggiri e alle falsificazioni dei numeri di telefono

Giordani ha infine invitato i residenti a diffondere l’avviso, affinché il maggior numero possibile di persone sia informato e possa riconoscere eventuali tentativi di raggiro.

Il caso richiama l’attenzione su una tecnica particolarmente insidiosa: la falsificazione del numero chiamante, che può far comparire sul display del telefono un recapito apparentemente affidabile, come quello di un ente pubblico. Per questo motivo, anche quando compare il numero del Comune, è importante verificare sempre l’identità di chi sta chiamando.

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