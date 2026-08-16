BiellaCronaca
Addio ad Antonio Lonano, volto storico della vecchia Libertas Biella
Noto ex allenatore e dirigente della Libertas Biella, ha lasciato la moglie Angela e la figlia Manuela
È morto all’età di 78 anni Antonio Lonano, figura conosciuta nella comunità biellese e nel mondo del calcio locale, essendo stato allenatore e dirigente di quella che fu la Libertas Biella. A darne il triste annuncio sono state la moglie Angela e la figlia Manuela.
Antonio Lonano è morto a 78 anni
Familiari e amici hanno detto addio ad Antonio nella giornata di mercoledì 12 agosto, sempre nella chiesa parrocchiale di San Biagio, a Biella. Al termine della cerimonia Antonio Lonano è stato cremato e le sue ceneri sono state tumulate accanto al figlio Luca, nel cimitero urbano di Biella.
Nel necrologio la famiglia ha voluto rivolgere anche un sentito ringraziamento a tutto il personale della Piccola Casa della Divina Provvidenza «Il Cottolengo», per «la preziosa assistenza e le premurose cure prestate».
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