Addio ad Antonio Lonano, volto storico della vecchia Libertas Biella

È morto all’età di 78 anni Antonio Lonano, figura conosciuta nella comunità biellese e nel mondo del calcio locale, essendo stato allenatore e dirigente di quella che fu la Libertas Biella. A darne il triste annuncio sono state la moglie Angela e la figlia Manuela.

Antonio Lonano è morto a 78 anni

Familiari e amici hanno detto addio ad Antonio nella giornata di mercoledì 12 agosto, sempre nella chiesa parrocchiale di San Biagio, a Biella. Al termine della cerimonia Antonio Lonano è stato cremato e le sue ceneri sono state tumulate accanto al figlio Luca, nel cimitero urbano di Biella.

Nel necrologio la famiglia ha voluto rivolgere anche un sentito ringraziamento a tutto il personale della Piccola Casa della Divina Provvidenza «Il Cottolengo», per «la preziosa assistenza e le premurose cure prestate».

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