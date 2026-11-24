Mattinata di apprensione oggi, 24 novembre, a Cossato, dove intorno alle 6.30 è divampato un incendio all’interno di un alloggio situato in via Borgata Mora. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, le fiamme avrebbero avuto origine da una stufa presente nell’abitazione, propagandosi rapidamente all’interno dei locali.

Al momento del rogo in casa si trovava una donna, che è stata immediatamente raggiunta e assistita dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Sul luogo dell’accaduto sono giunte tempestivamente anche le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Biella.

I pompieri hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, evitare che l’incendio si estendesse ulteriormente e procedere poi alle complesse operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’intero stabile. A causa dei danni riportati dalla struttura, l’alloggio è stato infine dichiarato inagibile. Restano ora in corso gli accertamenti tecnici per chiarire con esattezza l’esatta dinamica e le cause che hanno innescato il rogo.

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