CossateseCronaca
Coppia in vacanza e i ladri rubano in casa
E’ successo a Cossato
Genitori in vacanza e i ladri rubano in casa
Il figlio passa dalla abitazione dei genitori a Cossato e la trova sottosopra. Ignoti si erano introdotti all’interno della villetta di Cossato mettendo sottosopra le stanze. Sul posto i carabinieri.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cronaca1 giorno fa
Malore in piscina, noto avvocato muore a 53 anni
Cronaca1 giorno fa
Tragedia in moto: morto centauro di 41 anni
Attualità3 giorni fa
Serenata alla futura moglie scambiata per una festa ad alto volume
Cronaca1 giorno fa
Tre feriti in un frontale a Bioglio
Attualità2 giorni fa