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Coppia in vacanza e i ladri rubano in casa

E’ successo a Cossato

Pubblicato

14 secondi fa

il

Colpo da 3mila euro in casa a Occhieppo Inferiore
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Genitori in vacanza e i ladri rubano in casa
Il figlio passa dalla abitazione dei genitori a Cossato e la trova sottosopra. Ignoti si erano introdotti all’interno della villetta di Cossato mettendo sottosopra le stanze. Sul posto i carabinieri.

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