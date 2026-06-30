Coppia in vacanza e i ladri rubano in casa

Genitori in vacanza e i ladri rubano in casa

Il figlio passa dalla abitazione dei genitori a Cossato e la trova sottosopra. Ignoti si erano introdotti all’interno della villetta di Cossato mettendo sottosopra le stanze. Sul posto i carabinieri.

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