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Scontro tra auto e ciclista: scoppia la lite a Candelo

Il ciclista avrebbe sferrato un calcio alla portiera del veicolo

Pubblicato

13 secondi fa

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Auto travolge un ciclista: 37enne finisce in ospedale
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Scontro tra auto e ciclista: scoppia la lite a Candelo.

Incidente a Candelo venerdì all’altezza di una rotonda. Un’auto e una bici si sarebbero toccati, il ciclista avrebbe sferrato un calcio alla portiera dell’auto. E da lì sarebbe scoppiata la lite. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno identificato le parti. L’auto, una Ford, era condotta da un uomo di Valdilana. Mentre il ciclista era un uomo di Valdengo. Quest’ultimo è stato portato in ospedale per accertamenti in codice verde.

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