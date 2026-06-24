CircondarioCronaca
Incidente auto moto a Candelo: grave un 15enne
Ragazzino portato in gravi condizioni in ospedale
Incidente auto moto a Candelo: grave un 15enne.
Paura l’altro giorno per un 15enne coinvolto in un incidente a Candelo. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi. Ancora da chiarire la dinamica. La moto condotta dal minorenne si è scontrata con un’auto.
Ad avere la peggio il giovane portato in gravi condizioni in ospedale.
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