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Incidente auto moto a Candelo: grave un 15enne

Ragazzino portato in gravi condizioni in ospedale

Pubblicato

6 secondi fa

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turista muore dopo il bagno
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Incidente auto moto a Candelo: grave un 15enne.

Paura l’altro giorno per un 15enne coinvolto in un incidente a Candelo. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi. Ancora da chiarire la dinamica. La moto condotta dal minorenne si è scontrata con un’auto.

Ad avere la peggio il giovane portato in gravi condizioni in ospedale.

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