Incidente auto e bici ad Andorno. Un ferito.

Intervento del 118 ieri pomeriggio ad Andorno. Il sinistro ha coinvolto un ciclista e una automobile. Il biker ha riportato diverse ferite. È stato portato al pronto soccorso.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

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