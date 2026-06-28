CircondarioCronaca
Incidente auto e bici ad Andorno. Un ferito
Sul posto 118 e carabinieri
Incidente auto e bici ad Andorno. Un ferito.
Intervento del 118 ieri pomeriggio ad Andorno. Il sinistro ha coinvolto un ciclista e una automobile. Il biker ha riportato diverse ferite. È stato portato al pronto soccorso.
Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità1 giorno fa
Mercato spostato per il Concertozzo: poche bancarelle e ancor meno clienti
Attualità23 ore fa
Serenata alla futura moglie scambiata per una festa ad alto volume
Attualità1 giorno fa
Un leone in salotto: scoperto zoo illegale e arsenale
Attualità2 giorni fa
Colto da un arresto cardiaco durante la corsa
Attualità23 ore fa