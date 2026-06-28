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Incidente auto e bici ad Andorno. Un ferito

Sul posto 118 e carabinieri

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31 secondi fa

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Cade dalla bici: era ubriaco, scatta la denuncia
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Incidente auto e bici ad Andorno. Un ferito.

 

Intervento del 118 ieri pomeriggio ad Andorno. Il sinistro ha coinvolto un ciclista e una automobile. Il biker ha riportato diverse ferite. È stato portato al pronto soccorso.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

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