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Cade dalla bici per evitare un furgone: 15enne portato in ospedale

Incidente a Vigliano

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1 ora fa

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Cade dalla bici per evitare un furgone: 15enne portato in ospedale
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Cade dalla bici per evitare un furgone: 15enne portato in ospedale.

Cade dalla bici per evitare un furgone: 15enne portato in ospedale

Grande spavento, ma nessuna grave conseguenza per il quindicenne che martedì pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente mentre viaggiava in sella alla propria bicicletta. È successo verso le 14 all’altezza della rotonda del cimitero di Vigliano Biellese, in via lungo Cervo. L’adolescente ha perso il controllo ed è caduto a terra dopo aver frenato improvvisamente per evitare l’impatto con un furgone Renault, condotto da un 26enne di Sandigliano.
Il quindicenne è stato soccorso dai carabinieri di Biella e dal personale del 118. Dopo avergli prestato la prima assistenza sul posto, i sanitari lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale degli Infermi, ma le sue ferite fortunatamente non destavano particolare preoccupazione.

Immagine di repertorio

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