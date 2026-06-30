Biblioteca civica gremita a Benna per la conferenza “Nel nome di Sebastiano Ferrero. L’accattivante arte di Benna tra sacro e profano”. E’ stata curata da Claudia Ghiraldello, Presidente del Centro culturale Conti Avogadro di Cerrione. E’ inoltre Direttore del Museo Paolo Giovanni Crida nel Santuario di Graglia.

A Benna la conferenza “Nel nome di Sebastiano Ferrero”

Quello di Benna era il primo dei due eventi nel biellese inseriti nel cartellone della Festa del Piemonte. Si è trattato di un interessante e approfondito viaggio nella storia locale. Presentata la figura di Sebastiano Ferrero e il patrimonio artistico e culturale che caratterizza il territorio bennese.

La festa del Piemonte

La Festa del Piemonte ha però in calendario ancora un secondo appuntamento nel biellese. Il prossimo 9 luglio, il Drapò sventolerà al Santuario di Graglia. Luogo in cui nacque l’idea di dedicare una ricorrenza al Piemonte.

A Graglia verrà inaugurato il museo “Nel mondo dei ciulin”, dedicato agli antichi selciatori biellesi, protagonisti di una tradizione lavorativa che per generazioni ha rappresentato sacrificio, competenza e mobilità del lavoro piemontese. Seguiranno la conferenza di Enzo Clerico “La tradizione piemontese del lavoro: la storia dei ciulin” e una visita guidata al Santuario, sempre a cura della dottoressa Claudia Ghiraldello.

«Solo avendo ben chiare in mente le nostre origini e la storia del luogo che abitiamo potremo affrontare con serenità le sfide del futuro – dichiara la Consigliera regionale Elena Rocchi (Lista Civica Cirio Presidente PML) -. Sono felice del successo dell’evento di Benna e auspico che a Graglia si ripeta: il biellese ha dato un contributo fondamentale alla nascita di questa ricorrenza ed è importante che ora ne sia protagonista: furono infatti intellettuali e studiosi piemontesi, continuatori del movimento dij Brandé di Pinin Pacot, riuniti proprio al Santuario di Graglia, a lanciare nel 1968 la proposta di una festa dedicata al Piemonte, ipotizzandone la data proprio nel 19 luglio. Attraverso questa ricorrenza celebriamo il Piemonte e la nostra storia e offriamo al territorio significative opportunità di valorizzazione, attraverso la riscoperta del patrimonio storico e culturale».

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