Si sveglia e trova la casa svaligiata a Ronco Biellese.

La scorsa notte a Ronco Biellese ladri sono entrati al primo piano di una abitazione. La proprietaria che era al piano di sopra non si sarebbe accorta di nulla.

Solo il giorno successivo ha trovato la casa svaligiata. Sul posto i carabinieri.

E un tentativo di furto si è verificato anche a Brusnengo

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